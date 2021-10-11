Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Все участники массовых мероприятий на территории Ленинградской области с 15 ноября 2021 года обязаны будут предъявлять QR-код, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавируса, факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев либо результаты отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного не позднее 72 часов.

geralt QR-код

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Такие требования содержит новая редакция «антиковидного» постановления, которое подписал 11 октября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об особенностях обновленного постановления в зависимости от зоны, на которые разделен регион по принципу светофора, рассказали в пресс-службе губернатора.

Так, с середины ноября в спортивных и развлекательных учреждениях Ленинградской области вводится обязательное требование документов о вакцинации, перенесенном COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест. С 15 ноября посетители ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров и концертных организаций, цирков шапито, гостиниц, бассейнов, спортивных организаций, тренировочных баз в «красной» и «желтой» зонах должны предоставлять документы о полном курсе вакцинации, или болезни в течение последних 6 месяцев, или ПЦР-тест давностью не более 72 часа. При заселении в гостиницы можно будет проходить экспресс-тест на коронавирус.

Все 100% сотрудников государственных, муниципальных и частных организаций в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, торговли, общепита и других сфер должны с 15 ноября предоставить документы о прохождении полного курса вакцинации, медотводе, или факте заболевания COVID-19 в последние полгода.

«Не привитые от коронавируса сотрудники, не имеющие медотвод и не переболевшие в последние полгода, для допуска к работе вынуждены будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа. Аналогичное требование распространяется на государственных и муниципальных служащих», — подчеркнули в областной администрации.

Такие же требования введены для сотрудников организаций в сфере транспорта, в том числе такси, для социальных работников, непосредственно предоставляющих социальные услуги.

При этом прохождение вакцинации и факт заболевания могут подтверждаться QR-кодом, а документом, подтверждающим медотвод от вакцинации, является заключение иммунологической комиссии по месту прикрепления.

Справка

Сегодня распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:

• в «красной» зоне — Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Сосновый Бор, Киришский;

• в «желтой» зоне — Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Подпорожский, Волосовский, Лужский, Приозерский, Кингисеппский, Лодейнопольский и Волховский районы.