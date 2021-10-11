Минск, 11 октября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. «В январе — августе 2021 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 50 446,8 млн. долларов США, в том числе экспорт — 24 522,5 млн. долларов, импорт — 25 924,3 млн. долларов. К уровню января — августа 2020 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 132%, экспорт — 136,4%, импорт — 128,2%», — сообщил 11 октября Национальный статистический комитет Белоруссии. За восемь месяцев экспорт товаров в натуральном выражении увеличен к прошлогоднему периоду на 15,6%, импорт — на 8%. При этом средние цены экспорта выросли на 18%, а импорта — на 18,7%.

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Напомним, в Белоруссии не вводились остановки предприятий из-за пандемии. На рост белорусского экспорта повлияли повышения цен мировых рынков на древесину, нефтепродукты и калийные удобрения.