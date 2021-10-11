Москва, 11 октября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Владимир Зеленский выстраивает авторитарную модель политической власти, ставя себя выше закона. Об этом 11 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Да, определённо, Зеленский пытается выстраивать авторитарную модель власти. Он пытается сконцентрировать власть в своих руках и давно уже поставил себя выше закона и даже общепринятых правовых норм. Такого даже близко не позволял себе ни Порошенко, ни какой-либо другой президент Украины», — заявил эксперт.

«Но по-своему он прав, ведь для того, чтобы провести в жизнь планы по крупной приватизации в условиях крайнего противоречия интересов между разными группами отечественного бизнеса и транснациональных компаний, от власти нужны экстраординарные меры и готовность взять на себя всю ответственность», — пояснил Неменский.

Как сообщало ИА REGNUM, голосами депутатов 284 депутатов из разных фракций спикер украинского парламента Дмитрий Разумков был отправлен в отставку.