Нижний Новгород, 11 октября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде спрос на прививки от коронавирусной инфекции увеличится сразу на 30% уже на следующей неделе. Об этом заявил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в соцсетях.

Нижний Новгород

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При этом глава нижегородского минздрава отметил, что за прошедшую неделю спрос на вакцинацию в столице Приволжья уже вырос на 14%.

По его словам, столь резкий рост числа желающих связан с расширением списка категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, а также ужесточением противоковидных мер в регионе.

Напомним, что министерство здравоохранения Нижегородской области планирует до ноября вакцинировать около 2 млн жителей региона для стабилизации ситуации с коронавирусом. Пока же прививку от COVID-19 сделали только 1 млн 50 тысяч нижегородцев.