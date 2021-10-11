Бишкек, 11 октября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Для достижения энергетической независимости Киргизии необходимо увеличить выработку электричества до 18 миллиардов киловатт-часов. Об этом заявил министр экономики и финансов Акылбек Жапаров на конференции, посвященной новой экономической политике.

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По словам высокопоставленного чиновника, потребление электричества в республике ежегодно увеличивается на 4% — 6%.

«При этом уже сейчас дефицит и отложенный спрос на электроэнергию составляет 6 миллиардов киловатт-часов», — подчеркнул он.

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Жапаров выразил мнение, что помимо традиционных способов выработки электроэнергии, следует также обратить внимание и на возобновляемые источники энергии.

«Потенциал Киргизии в выработке электричества при помощи солнечных станций достигает 490 миллионов киловатт-часов, а для ветряных электростанций — 44,6 миллиона киловатт-часов», — резюмировал глава финансово-экономического ведомства.

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