Сеул, 11 октября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Южнокорейская армия начала проводить испытания наземного разведывательного робота Intelligent UGV, сообщает 11 октября пресс-служба компании-разработчика Hanwha Defense.

Цитата из к/ф «Робокоп-2». Реж. Ирвин Кершнер. 1986. США Робот

Программу испытаний будут осуществлять на полигоне одной из пехотных дивизий ВС Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что тестирование нового боевого робота плнировали начать в июле 2021 года, но затем, по неназванным причинам, испытания перенесли на октябрь.

Робот-разведчик Intelligent UGV выполнен на базе трёхосной колесной платформы 6Х6 массой две тонны и способен нести полезную нагрузку в 500 кг. Силовая установка робота — электрическая, одной зарядки аккумулятора хватает на преодоление дистанции около 100 км.

Управление осуществляет оператор, однако предусмотрен и автономный режим функционирования, при котором робот может обходить препятствия, контролировать маршрут и самостоятельно передвигаться по заранее намеченному пути.

Intelligent UGV предназначен для ведения разведки и транспортировки грузов, в том числе для эвакуации раненых. Кроме того, он может участвовать в ближнем бою благодаря своему модулю с пулеметом.

Стоит отметить, что Минобороны Южной Кореи на фоне стремительного сокращения населения страны в 2018 году приняло программу по замене части военнослужащих роботизированными комплексами. К 2024 году планируется начало формирования смешанных подразделений, составленных как из военнослужащих, так и из роботов различных типов.