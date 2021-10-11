Лондон, 11 октября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Экспериментальный препарат от COVID-19 компании AstraZeneca во время клинических исследований помог снизить риск тяжелого заболевания или смерти, сообщает 11 октября Reuters со ссылкой на британского производителя лекарств.

Astrazeneca.ru На заводе компании «АстраЗенека»

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Данное открытие стало новым шагом в вопросе разработки лекарств против коронавируса помимо вакцин. Препарат, представляющий собой коктейль из двух антител под названием AZD7442, снизил риск тяжелой формы COVID-19 или смерти на 50% у не госпитализированных пациентов, у которых симптомы заболевания наблюдались в течение семи дней или менее, что соответствует основной цели исследования.

Препарат компании AstraZeneca, вводимый с помощью инъекций, является первым в своем роде, который по результатам многочисленных испытаний показал свою эффективность как в качестве профилактического средства, так и в качестве лечения COVID-19. Он предназначен для защиты людей, которым не помогают вакцины.

Напомним, что ранее компания Merek разработала первую таблетку от COVID-19, molnupiravir, и ждет одобрения препарата от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.