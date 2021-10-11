Москва, 11 октября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Ледовые условия на трассе Севморпути улучшились, а сроки благоприятного навигационного периода расширились в среднем на 3−4 декады, заявили ИА REGNUM в пресс-службе Росгидромета в ответ на запрос информационного агентства о состоянии льдов в Северном Ледовитом океане.

Rosatom.ru Лихтеровоз «Севморпуть»

Специалисты Росгидромета проинформировали, что площадь ледяного покрова в Ледовитом океане в зимний сезон по сравнению с 1970—1980 годами XX века уменьшилась на 700−800 тыс. квадратных километров (6−7%) за счет меньшего распространения ледяного покрова в Гренландском и Баренцевом морях. В летний сезон она сократилась значительно больше — на 2200−2500 тыс. квадратных километров (35%).

Если в 1970—1980-е годы Ледовитый океан был покрыт преимущественно старыми и двухлетними льдами (около 60%), толщина которых составляла в среднем от 2,5 до 3,5 метра и более, и доля однолетних льдов (толщиной от 1,0 до 1,5 м) составляла 40%, то в 2011—2020 гг. преобладают однолетние льды, доля которых увеличилась до 60%, а доля старых и двухлетних, наоборот, сократилась до 40%.

Очищение прибрежных и центральных районов морей ото льда по сравнению с 1970-ми годами происходит раньше на 2−2,5 декады. Если в 70−80-е годы прошлого столетия акватория арктических морей в летний период очищалась в летний период на треть, то в последнее десятилетие моря очищаются на 2/3 своей акватории. В этом случае становится возможным использование практически всех стандартных маршрутов плавания (прибрежных, центральных и мористых).

В Росгидромете отметили, что в локальных районах трассы СМП могут сохраняться сплоченные льды, пятна, языки тяжелых льдов, препятствующих судоходству — в проливе Вилькицкого и на подходах к нему, в восточной части Восточно-Сибирского моря (в районе Айонского ледяного массива), в котором в 1983 году во льдах было раздавлено судно «Нина Сагайдак».

Также в Росгидромете напомнили о значении ледяного покрова Ледовитого океана как важнейшей части климатической системы Северного полушария Земли: «Именно эта тонкая прослойка льда, находящаяся на границе атмосферы и океана, определяет важнейшие процессы регулирования потоков тепла и энергий, которая определяет климатические изменения».