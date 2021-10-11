Шебекино, Белгородская область, 11 октября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Легковой автомобиль столкнулся с двумя грузовиками 11 октября в Шебекино Белгородской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Https://31.мвд.рф/ ДТП в Шебекино

По предварительным данным, около 13:15 в районе дома № 40 по Нежегольскому шоссе 42-летний водитель «КамАЗа» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся впереди «ЗАЗ». От удара легковой автомобиль выбросило на встречную полосу под колёса другого «КамАЗа».

В результате ДТП госпитализирован 33-летний водитель «ЗАЗ».