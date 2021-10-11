Вашингтон, 11 октября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Компания Merck 11 октября подала заявку регулятору США на одобрение противовирусного препарата molnupiravir, таблетки от COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Если компания получил разрешение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, то она выпустит на рынок первый пероральный противовирусный препарат для лечения COVID-19.

Отметим, что во время исследований противовирусный препарат molnupiravir, произведенный компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics из Майами, был назначен 385 пациентам в течение пяти дней после заражения COVID-19. Еще 377 добровольцев, у которых был выявлен положительный результат, получали плацебо.

Из участников, принимавших препарат, 28 человек, или 7,3%, были госпитализированы в течение месяца. В группе с плацебо 53 человека, или 14%, были госпитализированы, а восемь из них умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, molnupiravir, созданный исследователями из Университета Эмори в Атланте, принимается в виде четырех таблеток дважды в день в течение пяти дней.

Напомним, что американская компания Pfizer и ее конкуренты, включая американскую швейцарскую компанию Roche Holding, также участвуют в гонке за разработку простой в применении противовирусной таблетки от COVID-19.