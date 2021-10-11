Белград, , 17:52 — REGNUM Сербия готова открыть еще две главы в переговорах о присоединении к ЕС, которые касаются свободы передвижения рабочих и социальной политики. Об этом 11 октября заявила министр труда, занятости, ветеранов и социальной политики Республики Сербия Дарья Кисич-Тепавчевич во время встречи с представителем министерства труда Германии Рольфом Штамхтенбергом.

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Кисич-Тепавчевич отметила, что процесс присоединения Сербии к ЕС является «одним из столпов внешней политики» ее страны.

«В соответствии с этим, Сербия ожидает скорого открытия новых глав переговоров о присоединении», — процитировал телеканал Н1 слова Кисич-Тепавчевич.

Штамхтенберг со своей стороны подчеркнул, что существуют возможности для углубления сотрудничества министерств труда Сербии и Германии, и предложил подписать в связи с этим меморандум о взаимопонимании, который определил бы рамки будущего сотрудничества.

Напомним, что переговоры Сербии и ЕС замедлились после того, как Брюссель решил принять новую методику переговоров со странами-кандидатами на вступление в Евросоюз.