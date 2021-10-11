Новосибирск, 11 октября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Новосибирской области ситуация с ценами на жилую недвижимость крайне негативная с начала прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщил член новосибирского регионального отделения Партии Роста, директор ООО «Ерохин групп» и ООО «Ерохин девелопмент» Павел Ерохин.

image4you Жилье

«А точнее даже с момента запуска программы правительства о субсидировании части ставки по ипотечному кредиту. В итоге цены на квартиры, если брать в среднем по рынку, выросли более чем на 50%. И аналогичная ситуация если не по всей России, то по соседним регионам — точно. Я сейчас говорю про Кемеровскую, Омскую, Томскую области. Допустим, в настоящее время цена за квадратный метр жилья в Новосибирске оценивается порядка 90 000 — 100 000 рублей. В то время как до программы правительства о субсидирование процентной ставки цены колебались в районе 60 000 — 70 000 рублей за всё тот же квадратный метр. По сути, благая инициатива, обернулась тем, что сегодня приобрести квартиру среднестатистической молодой семье или семье с ребёнком стало практически невозможно. А те, кто все же льготный займ взял, сегодня, в большинстве своем, вынуждены тратить на погашение ипотеки в среднем 75 — 80% семейного бюджета. Это, конечно, медленно, но верно ведет к обнищанию граждан», — сказал Ерохин.

Он отметил, что, наверное, никто не будет спорить с тем, что крупнейшие строительные компании, которые «рулят» процессами ценообразования в отрасли — это, как правило, аффилированные с государственными корпорациями структуры.

«В данном случае проблема в том, что правительство и Государственная дума не предвидели все возможные исходы программы льготной ипотеки. Она-то скоро закончится, а вот сможет ли рынок отмотать назад стоимость квадрата? Скорее всего, нет. По моим расчетам, цены на жилье в России уже не стабилизируются, пока они так и будут держаться на уровне августа 2020 года. А к новому году начнется умеренный рост еще на 3 — 5%», — подчеркнул эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что цены на жильё в России, как ожидает Минстрой, стабилизируются во второй половине 2022 года.

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