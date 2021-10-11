Рига, 11 октября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. С понедельника, 11 октября, в Латвии вступил в силу ряд новых ограничений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19 и объявленных режимом чрезвычайной ситуации (ЧС).

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Министерство благосостояния страны разъяснило основные принципы, кто и на каких условиях может быть допущен к очной работе, а кому придется трудиться удаленно.

Сообщается, что вакцинированные могут быть полностью допущены к очной работе. Невакцинированные могут работать очно при следующих условиях:

— если работник обслуживает клиентов, работает в тесном контакте с другими сотрудниками или является критически важной штатной единицей, то работодатель вправе требовать привиться или сертификат, подтверждающий факт о перенесенной болезни;

— если работник работает отдельно, с коллегами пересекается редко, работодатель требует пройти тест на коронавирус, такой тест необходимо проходить каждые 72 часа, а тест должен соответствовать требованиям медицинских служб Евросоюза.

— если работник трудится отдельно, в помещениях не встречается с другими лицами (например, охранник, который сидит в отдельном помещении, оператор строительного крана или лесник), отрицательный тест или сертификат можно не требовать.

Особо подчеркивается, что, если работник не отвечает выдвинутым требованиям, работодатель в Латвии не может его допустить к работе. При этом работник сам покрывает расходы на тестирование, если нет иной договоренности с работодателем.

Также отмечается, что все сотрудники и должностные лица государственных и муниципальных организаций и предприятий, медицинских учреждений, организаций социальной опеки, системы образования должны быть вакцинированы.

Вакцинация допускается лишь вакцинами производства Janssen, Pfizer-BioNTech или Moderna.