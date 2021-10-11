Сеул, 11 октября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В Южной Корее свыше 90% взрослых жителей страны получили хотя бы первую дозу вакцины от коронавируса, сообщает 11 октября RT со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

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По данным агентства, двумя дозами препарата привиты порядка 70% взрослого населения Южной Кореи.

Уточняется, что 90,4% граждан Южной Кореи в возрасте старше 18 лет вакцинированы первой дозой, а полностью прошли вакцинацию 68,9% взрослых граждан страны.