Тбилиси, , 16:55 — REGNUM Три члена Священного синода Грузинской православной церкви выступили с просьбой освободить из тюрьмы Михаила Саакашвили, 11 октября сообщает грузинский телеканал «TV Пирвели».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Митрополит Ахалкалакский, Кумурдойский и Карсский Николай (Пачуашвили), митрополит Ванский и Багдатский Антоний (Булухия) и епископ Мергветский и Убисский Мелхиседек (Хачидзе) первыми из грузинских иерархов высказались в защиту Саакашвили.

Митрополит Николай считает, что сажать бывшего президента в тюрьму — это «неверная практика» для страны, и что первые лица государства, хоть и бывшие, вообще не должны находиться в заключении. Также он призвал общество к терпимости.

По мнению митрополита Антония, Саакашвили до полного разбирательства его дела следует находиться под домашним арестом, а не в тюрьме.

Епископ Мелхиседек заявил, что в стране должно произойти «великое национальное примирение», иначе Грузия может столкнуться с угрозами. Мелхиседек также добавил, что не знает, какую позицию займёт Грузинская православная церковь, но всё равно поставил свою подпись под прошением об освобождении Саакашвили.