Петропавловск-Камчатский, 29 марта, 2017, 07:58 — ИА Регнум. На Камчатке в больницах остаются пятеро пострадавших пассажиров из автобуса, который 22 февраля в нескольких километрах от Мильково врезался в лесовоз, перегородивший всю дорогу. После ДТП вертолетами санавиации в Петропавловск в лечебницы были доставлены 11 человек из 22 пострадавших.

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Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM министр здравоохранения региона Татьяна Лемешко, основная часть пострадавших уже выписана. Она отметила, что серьёзно пострадали 13-летняя девочка и 48-летний водитель автобуса, который получил тяжёлую травму ноги. Ему была проведена операция, к настоящему времени он выписан из больницы. «Лечение продолжают четыре женщины. Их состояние удовлетворительное. Но пока что им следует оставаться под наблюдением врачей, поэтому речь о выписке в ближайшее время не идёт», — говорит министр.

Тем временем, в краевой детской больнице корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в удовлетворительном состоянии находится и девочка из села Мильково, состояние которой после аварии вызывало серьезное опасение. «В ДТП она получила травму обоих бедер. Мы успешно прооперировали нашу маленькую пациентку, и на сегодняшний день её состояние не вызывает опасение у врачей. На днях будем готовить девочку к выписке», — говорят в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 22 февраля пассажирский автобус, который ехал из Петропавловска в Мильково и вез 32 человека, врезался в лесовоз, перегородивший всю дорогу. Пострадали 10 человек в автобусе и двое из большегрузной машины. водитель автобуса не заметил КамАЗ.