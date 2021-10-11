Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. В роликах соцсети «ВКонтакте» появилась функция отображения субтитров на русском языке. Об этом 11 октября сообщает издание «Канобу».

«Вконтакте»

Как отмечает СМИ, субтитры формируются автоматически с помощью собственной технологии — сервиса по распознавания речи. Разработка соцсети самостоятельно печатает текст, расставляя заглавные буквы и знаки препинания — в будущем планируется, что она будет разделять фразы спикеров на реплики.

Добавим, что опция уже появилась у части пользователей. Она доступна в версиях приложения на мобильных устройствах, а также на ПК.