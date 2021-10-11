Москва, 11 октября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-сентябрь 2021 года составил $59 млрд, увеличившись на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 11 октября пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитал

«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора заметно (на $19,2 млрд, или на 48%) выросло и составило $59 млрд», — говорится в сообщении.

В комментарии регулятора указывается, что в отличие от прошлого года данный показатель «сформировался почти полностью за счёт операций прочих секторов по приобретению иностранных активов».

Напомним, в 2020 году отток капитала из России увеличился более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом и составил $47,8 млрд.