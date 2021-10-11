Волгоград, 11 октября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. В Волгоградской области 11 октября впервые подтверждён 371 новый случай заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество положительны тестов на COVID-19 превысило 96 тысяч. Зарегистрирован 21 летальный исход, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 29 районах региона. Всего в Волгоградской области инфекцию выявили у 96 084 жителей. Справились с заражением 85 444 человека, в том числе 277 — выписаны за последние сутки. Госпитализированы в стационары и лечатся амбулаторно 7 605 пациентов.

С начала пандемии от осложнений при коронавирусе скончались 3 035 человек.