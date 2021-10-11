Москва, 11 октября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Лето 2021 года было самым жарким за историю наблюдений в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах, вторым — в Южном, Северо-Кавказском и Приволжском, третьим — в Центральном федеральном округе, а средняя температура лета — самой высокой на азиатской территории страны. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе Росгидромета в ответ на запрос информационного агентства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

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Сравнивая погоду в регионах, в Росгидромете пришли к выводу, что на европейской территории России прошедшее лето стало вторым самым жарким в истории наблюдений, уступив первенство только лету 2010 года: «В Северном полушарии лето также оказалось рекордно жарким, повторив рекордную температуру 2020 года с точностью до 0,1°С. На всей территории страны, за исключением Чукотки, нормы летних температур оказались превышены: в Якутии, на Дальнем Востоке и в районе Карского моря — на 2−3° и более, на юго-востоке Урала и юго-западе Сибири аномалии составили менее 1°».

По информации Росгидромета, прошедшее лето оказалось очень дождливым в Северо-Западном и Южном федеральных округах. Здесь местами суммы осадков за июнь-август превысили летние нормы в 1,5−3 раза и более. В то же время Приволжский и значительная часть Центрального федеральных округов весьма значительно недополучили осадков. Обильные дожди отмечались летом на юге Дальнего Востока, где их суммы достигли нормы, а местами превысили её в 1,5 раза и более.

«В Москве лето стало вторым самым жарким в истории наблюдений. Рекорд сохранился за летом 2010 года, которое было жарче, чем лето-2021 на 1,5°», — уточнили в пресс-службе ведомства.