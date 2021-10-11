Рига, 11 октября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. За последние сутки в Латвии сделали 7847 тестов на Covid-19 — положительными оказались 1002 пробы (12,8% от общего числа), сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Уровень заболеваемости (число новых случаев на 100 тыс. человек за две недели) вырос до 908,6. Это новый исторический максимум. Предыдущий пик зафиксировали в воскресенье, 10 октября, — 871 случай, рекорд прошлой волны — 694 случая пришелся на 10 января 2021 года.

Сообщается о пяти умерших: двоих — в возрастной группе 60−69 лет, двоих — 70−79 лет и одном — в группе 80−89-летних. За последние семь дней зарегистрировали 63 летальных исхода. Общее число жертв болезни составляет в Латвии 2806 человек.

С 11 октября 2021 года правительство Латвии объявило в стране чрезвычайную ситуацию. Наряду с объявлением режима ЧС в силу вступил ряд жестких ограничений для борьбы с распространением Covid-19.

В основном они относятся к невакцинированным жителям. Новые правила будут действовать как минимум до 11 января 2022 года включительно.