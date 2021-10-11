Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Более 80% медицинских работников Санкт-Петербурга уже прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.

Donland.ru Вакцинация от коронавируса

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«В Комитете по здравоохранению достигнут необходимый уровень иммунизации сотрудников: привиты или переболели менее полугода назад более 80 процентов. Таким образом, комитетом выполнена задача, обозначенная в постановлении №121», — рассказали в ведомстве, имея в виду требования постановления правительства Санкт-Петербурга об обязательной вакцинации ряда категорий населения.

Напомним, вакцинация медиков Петербурга началась еще в конце 2020 года, когда вакцина не была доступна другим слоям населения.

Всего в Петербурге привилось первым компонентом вакцины от COVID-19 1 млн 593 тыс. 156 горожан. Полностью завершили вакцинацию 1 млн 741 тыс. 554 петербуржца, это около 50% от установленного плана по вакцинации.

10 октября на склад ОАО «Фармбаза» в количестве 51 030 доз поступила вакцина «ЭпиВакКорона». Общий запас всех видов вакцины от коронавируса в Петербурге составляет 899 тыс. доз.