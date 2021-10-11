Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В Петербурге почти сто школьных классов находятся на дистанционном обучении из-за случаев заражения коронавирусом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщили в комитете по образованию Северной столицы.

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По данным на 11 октября, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 96 классов в 49 школах (0,5% от общего количества классов в городе).

«Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 2098 (0,38% от общего количества обучающихся)», — отметили в ведомстве.

Кроме того, по тем же причинам закрыты 19 групп в 16 детских садах Петербурга.