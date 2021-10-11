Москва, 11 октября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Законопроект, призванный усовершенствовать институт банкротства, внес в Госдуму депутат Ирина Чиркова («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Инициатива направлена на комплексное реформирование института несостоятельности (банкротства), в том числе на расширение практики применения реабилитационных механизмов в отношении юридических лиц, повышение гарантий независимости арбитражных управляющих, совершенствование.

Предлагается создать новую реабилитационную процедуру — реструктуризацию долгов, направленную на восстановление платежеспособности должника и сохранение бизнеса.

Для создания дополнительных стимулов для использования должниками реабилитационных механизмов в случае введении процедуры реструктуризации долгов предусматривается возможность предоставления должнику инвестиционного налогового кредита.

Решение об исключении из федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» процедур внешнего управления и финансового оздоровления следует принимать по результатам апробирования новой процедуры реструктуризации долгов на протяжении не менее, чем трехлетнего периода, считает автор. При таких условиях процедура наблюдения также подлежит сохранению, поскольку данная процедура является необходимой основой для проведения процедур внешнего управления и финансового оздоровления.

Одновременно изменяются порядок отбора арбитражных управляющих для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве — предусматривается возможность их балльного оценивания и ранжирования на основе объективных показателей, а также отбор арбитражных управляющих с использованием механизма случайного выбора. С учетом необходимости обеспечения независимости арбитражных управляющих повышаются финансово-правовые гарантии деятельности арбитражных управляющих, в том числе увеличивается размер вознаграждения арбитражных управляющих, предусматривается его ежегодная индексация.

Для предупреждения убыточной финансово-хозяйственной деятельности должника, снижения расходов на проведение торгов, ускорения сроков их проведения и минимизации случаев признания торгов несостоявшимися предлагаются изменения в части определения начальной цены продажи имущества должников и новый механизм проведения торгов, в ходе которых в рамках одной процедуры торги будут идти на повышение цены, затем — при отсутствии заявок — цена будет снижаться до поступления первого предложения о цене, после чего торги снова будут идти на повышение.

Предлагается отказаться от торгов в форме публичного предложения и изменить требования к электронным площадкам для проведения торгов. Для повышения эффективности реализации имущества должника, а также доступности и прозрачности проведения торгов предполагается создание государственной информационной системы раскрытия информации о формировании и реализации конкурсной массы в сфере банкротства.

Кроме того, для совершенствования механизмов раскрытия информации о банкротстве должника и снижения расходов на ведение процедур банкротства, законопроектом признаются утратившими силу положения закона о необходимости опубликования сведений о банкротстве в печатном издании.

Сейчас сведения о банкротстве публикуются в электронной и бумажной версиях издания «Коммерсантъ», размещаются в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а судебные акты арбитражного суда по делам о банкротстве публикуются на общедоступном официальном информационно-справочном ресурсе «Картотека арбитражных дел».

В соответствии со статистикой Единого федерального реестра сведений о банкротстве за 2019 — 2020 годы доля удовлетворенных требований кредиторов составляет менее 5%; доля процедур, в которых выплаты кредиторам не производились, около 60%; доля ежегодно вводимых реабилитационных процедур банкротства организаций составляет менее 2%.

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