Минск, 11 октября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Белоруссии могут появиться продукты питания под брендом «Ябатька». Александр Лукашенко намерен взимать роялти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

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В ходе состоявшегося 8 октября в минском Дворце республики собрания членов «Белорусского республиканского союза потребительских обществ» (подчинённого управделами президента «Белкоопсоюза») Александр Лукашенко выступил с необычной инициативой. Зампред правления Гродненского областного отделения этой структуры Елена Чикова в своём докладе сообщила, что жители Западной Белоруссии якобы назвали «батьковой булкой» плетёную сдобу хлебопекарни в Свислочи. Произошло это, по её словам, после посещения пекарни Александром Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии через свой телеграм-канал «Пул первого», Лукашенко принял активное участие в обсуждении продукции провинциальной хлебопекарни, которую якобы «с руками и ногами отрывают». Развивая полёт маркетинговой мысли, он предложил брендировать мем, появившийся во время президентской кампании 2020 года — тогда официоз продвигал в социальных сетях хештег и стикеры в поддержку Лукашенко «Я/мы Батька». Противники Лукашенко стали презрительно называть «ябатьками» сторонников бессменного правления (с 1994 года) бывшего председателя совхоза, а сторонники Лукашенко стали публично так сами себя обозначать — в том числе на государственном телевидении.

Лукашенко поддержал инициативу Чиковой и, обращаясь с трибуны к «Белкоопсоюзу», заявил: «Плетёнки батьковы!» — ну, а рекламу платить надо! Поэтому зря ты это так всё горячо рассказывала».

«Если вы это под маркой «Батька» там или еще что-то там придумаете, «ябатьки» сейчас очень модно… Если вы этого хотите — продавать это под такой маркой — бесплатно, милости прошу, буду рекламировать вашу продукцию. Только пошевеливайтесь», — сказал Лукашенко.

Напомним, в 2019 году пресс-секретарша белорусского президента Наталья Эйсмонт в эфире государственного телевидения поведала, что «слово «диктатура» приобретает позитивный оттенок», что «в мире может возникнуть запрос на диктатуру и заявила: «Диктатура — это уже наш бренд».