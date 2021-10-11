Джакарта, 11 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 620 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

С начала пандемии в Индонезии зарегистрировано 4 228 552 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 2444 жителя Индонезии. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 063 295 человек.

В период с 10 по 11 октября от COVID-19 в стране умерли 65 человек. Всего эпидемия унесла жизни 142 716 человек.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировали 22 541 активный случай COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус обнаружили у 65 спортсменов и официальных лиц на национальной неделе спорта, которая проходит в провинции Папуа.

Подробнее в материале:Коронавирус обнаружили у 65 человек на неделе спорта в Индонезии