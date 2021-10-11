Богота, 11 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,1 по шкале Рихтера потрясло северную и центральную часть Колумбии. Об этом пишет Prensa Latina.

Землетрясение

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Отмечается, что власти не сообщили о жертвах и разрушениях строений в результате землетрясения.

По данным Колумбийской геологической службы, эпицентр землетрясения находился в муниципалитете Гамбита, департамент Сантандер, на глубине 168 километров, и произошел в 3:30 по местному времени.

Колумбия расположена в одной из самых активных сейсмических зон на Земле. Не менее 83% территории Колумбии расположено в районах средней и высокой сейсмической опасности.