Москва, 11 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Рынок кадров в России превратился в рынок соискателей и такая обстановка, по мнению ведущих рекрутинговых агентств, продержится долго. Как заявил ИА REGNUM президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков, трудовых мигрантов в 2021 году также стало на 45% меньше в сравнении с прошлым годом. По данным МВД России, в 2021 году число мигрантов составило 7 млн человек. Более 1 млн иностранцев, оставшихся в России во время пандемии, урегулировали свой правовой статус на территории страны.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Невский проспект. Курьер службы доставки «Самокат» везет заказ по опустелой дороге

«Сильнейший дефицит кадров провоцирует и взрывной рост рынка в некоторых отраслях. За первые три квартала нынешнего года рынок e-commerce увеличился на 56% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом говорится в исследовании Data Insight. Меняется и связанный с интернет-торговлей рынок доставки: с 2020 года, по данным сервиса hh.ru, спрос на курьеров увеличился более чем на 400%, — отметил эксперт. — Также по данным hh.ru, в первом полугодии 2021 года 1,8% от общего количества вакансий в сфере «Начало карьеры, студенты» пришлось именно на курьеров — это наибольший показатель в данном разделе».

По его словам, в настоящее время рынку доставки «до двери» требуется 100 тысяч новых сотрудников. Нехватка кадров сказывается на конечной стоимости услуг и на сроках получения заказов. «Курьерская доставка остается одной из самых дорогих опций в портфеле услуг служб доставки. Спрос растет, требования покупателей повышаются, а перспективы насыщения рынка необходимым количеством курьеров пока неопределенные. По моим оценкам, в ближайшие 2−3 года высокий спрос на курьеров сохранится», — подчеркнул Митюков.

Он обратил внимание, что россияне неохотно выбирают профессию курьера, так как считают эту работу непрестижной, неперспективной в карьерном плане и сложной, зарплаты не всегда соответствуют ожиданиям, зато существует большой перечень штрафных санкций.

«При этом возникают и другие сложности. Например, по понятным причинам курьерами редко становятся женщины, люди с ограниченными возможностями и старше 45 лет, а еще работодатели неохотно рассматривают в качестве кандидатов студентов или тех, кому требуется временная работа на несколько часов в день», — заявил эксперт.

По его мнению, частично проблему могли бы решить постаматы и ПВЗ, но для развития их сетей требуются серьезные финансовые вложения. «Кстати, хочу заметить, что Москва находится далеко не на первом месте по плотности ПВЗ, так что работать в этом направлении нужно даже столице. С другой стороны мы никуда не уйдем от срочной доставки до двери продуктов, фастфуда, лекарств, одежды с примеркой и, возможно, в ближайшей перспективе алкоголя. Поэтому ПВЗ и постаматы, как полная альтернатива доставки до двери — сложно реализуемая перспектива», — добавил он.