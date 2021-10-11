Воронеж, 11 октября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В Воронежской области по состоянию на 11 октября от коронавируса привиты 756 тыс. 255 жителей региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Minzdravao.ru Вакцина против коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Оба этапа вакцинации прошёл 713 тыс. 971 человек.

За последние сутки медики сделали 1 тыс. 736 прививок: 79 человек получили первую дозу вакцины, 1 тыс. 657 человек — вторую.

Ревакцинацию прошли 51 тыс. 730 воронежцев.