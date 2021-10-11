Москва, 11 октября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Госдуме возмущены предложением ввести ежемесячные штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Как можно с таким неуважением относиться к людям и их правам?» — рассуждает депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия») в телеграм-канале.

«Интересно, а сей Лукашев потом сам планирует отвечать за возможные последствия? И, главное, чем отвечать? Может, своей зарплатой, или здоровьем?» — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести ежемесячные штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19.