Мехико, 11 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Тропический шторм «Памела», сформировавшийся накануне в северной части Тихого океана, обрушился дождями на штаты Колима, Халиско, Мичоакан, Наярит и даже на некоторые районы Герреро на юге страны. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на Национальную комиссию по водным ресурсам.

(сс)GDJ Шторм

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Стихия сформировалась днём 10 октября примерно в 425 километрах к юго-юго-западу от Мансанильо, штат Колима, и в 855 километрах к югу и юго-востоку от Мазатлана, штат Синалоа, с максимальным устойчивым ветром 75 километров в час и порывами с перемещением на запад и северо-запад со скоростью 24 километра в час.

В своем утреннем сообщении Национальная комиссия по водным ресурсам отметила, что стихия может превратиться в циклон и вызвать очень сильные дожди в Колиме, Халиско, Мичоакане и Наярите, а также проливные дожди в районах Герреро с порывами 60−70 километров в час и шквалистым ветром вдоль побережья в нескольких штатах.

Организация предупреждает, что в связи с сохраняющимся риском оползней, повышения уровня рек и ручьев, а также разливов и наводнений в низменных районах, население всех этих штатов должно прислушаться к предупреждениям Национальной метеорологической службы и следовать указаниям органов гражданской обороны.