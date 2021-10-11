Пекин, , 15:00 — REGNUM Свои соболезнования в связи с крушением в Татарии самолета L-410 направил президенту России Владимиру Путину председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом 11 октября сообщает Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

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«Потрясен известием о катастрофе в Республике Татарстан, которая привела к большим людским потерям. С почтением направляю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и выражаю искреннее сочувствие семьям погибших, а также раненым», — говорится в сообщении китайского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с крушением самолета L-410 в Татарии.

Напомним, 10 октября в Мензелинском районе Татарии совершил жесткую посадку самолет L-410, на борту которого находились 23 человека. 16 из них в результате этого погибли.