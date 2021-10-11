Ереван, 11 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 4073 исследования на коронавирус, из которых 601 дало положительный результат. Об этом 11 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 272 957 носителей коронавируса. Из них 249 158 справились с инфекцией, в том числе 891 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 16 997 носителей коронавируса. За сутки их стало больше на 316 человек. Смерть в республике зарегистрировали у 6802 пациентов с COVID-19, из которых 26 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 7801 теста на коронавирус 1151 было с положительным результатом. 714 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 20 пациентов с COVID-19.