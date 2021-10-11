Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на согласование министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову кандидатуру Александра Германа на должность председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Согласование руководителя природоохранного ведомства региона на федеральном уровне требуется по закону.

«В настоящее время Александр Герман занимает пост заместителя председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга», — уточнили в Смольном.

Предыдущий глава комитета по природопользованию Денис Беляев был освобожден от должности распоряжением городского правительства 2 июля 2021 года — чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам. Временное исполнение обязанностей председателя комитета с 3 июля 2021 года было возложено на заместителя председателя комитета Александра Кучаева.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности проводит государственную политику в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также координирует деятельность иных исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга в этой сфере.