Гватемала, 11 октября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека Гватемалы Хордан Родас призвал правительство страны выполнить свою конституционную обязанность по предоставлению медицинской помощи всему населению. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Правозащитник напомнил президенту Гватемалы Алехандро Джамматтеи, что он должен гарантировать права всех гватемальцев, и призвал его информировать общины, имеющие культурное значение, о преимуществах вакцинации против COVID-19.

Заявление Родаса прозвучал после того, как Джамматтеи заявил, что его правительство не будет вкладывать «ни копейки» в деревню Магила I, расположенную в муниципалитете Фрай-Бартоломе в департаменте Альта Верапас, в связи с отказом некоторых жителей от вакцинации от COVID-19.

«[Это] упрекающие заявления господина президента, помимо угроз и разглагольствований против населения; его функция — управлять страной и гарантировать права всех людей», — написал Родас, также разместив видео, на котором слышна часть высказываний главы государства, расценённых местной прессой как очень грубые.

Омбудсмен отметил, что такие общины, как Магила I, не получили информации о реализуемом плане вакцинации, и призвал проводить кампании на их родном языке и с учётом культурных особенностей.

Ранее 11 медсестер из министерства здравоохранения выполняли дневную работу деревне Магила I, одном из самых отсталых по развитию мест в стране, когда на них напала группа жителей деревни, уничтожившая несколько термосов с биологическими препаратами.

Агрессивное отношение было вызвано тем, что у одного из них были реакции на вакцину, которые местные жители восприняли как «проблемы со здоровьем» из-за недостатка знаний, сообщают СМИ.

«Отлично, они не будут привиты, но не просите правительство вложить в это население хоть копейку», — сказал Джамматтеи 8 октября.