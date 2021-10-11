Москва, 11 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В администрации президента РФ прокомментировали статью британского таблоида The Sun, в которой российские спецслужбы обвинили в краже формулы вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник v» у фармацевтической компании AstraZeneca.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

«Газета Sun — это же очень известная глубоко ненаучная газета. Ну, наверное, так и относимся к этим публикациям», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поделился мифом о вакцине «Спутник V», который он считает самым смешным.

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Как сообщало ИА REGNUM, препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи, в августе 2020 года стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавирусной инфекции.