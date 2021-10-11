Воронеж, 11 октября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Воронежской области 11 октября подтверждено 633 новых случая заражения коронавирусом — на три больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 139 тыс. 956 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 114 тыс. 532 пациента, в том числе 337 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 4572 человека. Десять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.