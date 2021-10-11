Москва, 11 октября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Советский и российский певец, композитор и актёр, народный артист РФ Валерий Леонтьев госпитализирован с COVID-19 в Москве. Об этом 11 октября сообщает Телеграмм-канал «Mash».

(сс) Okras Валерий Леонтьев

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Уточняется, что у 72-летнего певца несколько дней была слабость, кашель и высокая температура, и он самостоятельно принимал таблетки в течение нескольких дней, а затем его ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат.

Также указывается, что в настоящее время медики оценивают состояние Леонтьева как среднетяжёлое.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября стало известно, что народный артист России Валерий Гаркалин, ранее госпитализированный с COVID-19 в московскую больницу в Коммунарке, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.