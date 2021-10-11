Брюссель, 11 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Выход Польши из состава Европейского союза маловероятен, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радиостанции France Inter.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Я не верю в это», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что, согласно данным опроса, 80% населения Польши выступают за сохранение страны в составе объединения. Кроме того, по словам еврокомиссара, Польше «выгодно оставаться в ЕС», поскольку она «получает многомиллиардную экономическую помощь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЕС Польшу раскритиковали за признание приоритета национального законодательства. Конституционный суд Польши признал несоответствующей норму о превосходстве европейского права над польской конституцией.

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