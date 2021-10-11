Белгород, 11 октября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Многолетние растения, высаженные на городских клумбах, начали убирать в Белгороде. На их месте планируют разместить тюльпаны, однолетние композиции, а затем снова подсадить многолетники. Жители города раскритиковали задумку, сообщает 11 октября корреспондент ИА REGNUM.

Красный тюльпан

В социальных сетях пользователи негативно отнеслись к переделке клумб и массовому возвращению тюльпанов, луковицы которых уже закупили на несколько миллионов рублей. В мэрии пояснили, что выкопанные многолетники отправят на хранение.

«После того, как тюльпаны отцветут весной, луковицы выкопают. На их месте создадут различные цветочные композиции, в том числе, с использованием многолетних цветов, которые выкопали сейчас», — сообщили в официальном телеграм-канале городской администрации.

Жители согласны, что тюльпаны цветут красиво, только они радуют глаз всего пару недель. А композиции из многолетних растений всё-таки скрывают голую землю. При этом горожане подтверждают, что местами многолетники были «бестолково посажены и напоминали бурьян», однако это вопрос ухода и обучения садовников, наличия в городе «грамотного озеленителя с профессиональным дендрологическим образованием». Перекапывание клумб многие пользователи называли «бессмысленной тратой денег налогоплательщиков».

«Очень горько осознавать, что жители Белгорода с октября по апрель, то есть фактически полгода вместо многолетних растений в центре города будут видеть голый чернозем и песко-соляную смесь. Вдвойне жаль от того, что никто горожан, в общем-то, не спросил об их предпочтениях. Уверена, что люди, узнавшие, насколько это дорого, были бы возмущены. Да, в общем-то, это уже видно на форумах и ветках, где эта новость обсуждается. Рабочие, занятые сейчас, давайте называть вещи своими именами, уничтожением многолетников, говорят, что очень многие жители негодуют и высказывают неудовольствие лишением города естественной природы. Прошу, не надо их ругать, они подневольные люди, более того, они своими руками всё это высаживали, и им вдвойне обидно. Эти вопросы решаются в других кабинетах исходя из вкусов и предпочтений конкретных людей», — высказалась 11 октября экс-руководитель службы по выращиванию декоративных культур управления «Белгорблагоустройство» Татьяна Подколоднева.

В июле 2021 года на прямой линии с гражданами тогда ещё врио губернатора Вячеслав Гладков отметил, что его «не устраивают» заросшие клумбы в центре.