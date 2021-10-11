Стокгольм, 11 октября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Швеции частные поставщики медицинских услуг, в отличие от региональных больниц, могут требовать от своих сотрудников пройти вакцинацию от COVID-19. Об этом 11 октября написала газета Dagens Nyheter со ссылкой на свои источники.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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«Мы не видим препятствий для введения требований о вакцинации ни в связи с приемом на работу, ни с точки зрения продолжения работы у частного поставщика медицинских услуг», — заявил в интервью изданию генеральный юрисконсульт компании Almega Йонас Стенмо.

В Акте о форме правления Швеции (глава 2, раздел 6) среди прочего говорится, что «каждый человек защищен от принудительного физического вмешательства». Однако это положение, указывают юристы, применяется к отношениям между человеком и государством.

Это означает, что муниципалитеты и регионы Швеции не имеют права вводить обязательную вакцинацию. Однако частные клиники под ограничение не подпадают.