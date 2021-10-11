Ростов-на-Дону, 11 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Ростовской области нет планов по массовому переводу школ и вузов на дистанционный формат обучения в связи с увеличением числа выявленных случаев коронавируса. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 11 октября главный санитарный врач Дона Евгений Ковалёв.

ИА REGNUM Карантин

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По его словам, в настоящее время на карантин по COVID-19 полностью закрыта одна школа в Дубовском районе. Частично на дистанционный формат обучения перешли более 200 школьных классов, закрыто 59 групп в детских садах. Однако вопрос о «дистанте» пока не стоит. В донских вузах ситуация по коронавирусу остаётся стабильной.

Ковалёв отметил, что у людей отсутствует страх за своё здоровье. Именно игнорирование санитарных требований (нарушение масочного режима и регулярности дезинфекции) напрямую влияют на рост числа заражений коронавирусом в Ростовской области.