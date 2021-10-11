Веллингтон, 11 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Большинство медиков и учителей в Новой Зеландии будут обязаны пройти вакцинацию от COVID-19. Постановление правительства было опубликовано 11 октября, сообщает шведский телеканал SVT.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

«Мы не можем ничего оставлять на волю случая, поэтому делаем [вакцинацию] обязательной», — заявил в ходе пресс-конференции министр по борьбе с пандемией Крис Хипкинс.

Врачи, медсестры и другие медицинские работники, контактирующие с пациентами, должны получить оба компонента вакцины до 1 ноября. То же самое касается сотрудников школ, которые контактируют с учениками.

«Вакцинация по-прежнему остается нашим самым мощным и эффективным средством защиты от инфекций и болезней», — добавил Хипкинс.