Москва, 11 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 «КовиВак» на добровольцах в возрасте 60 лет и старше. Об этом свидетельствуют данные госреестра разрешений на проведение испытаний препаратов.

Covivac.ru Вакцина «КовиВак»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Предполагается, что в открытом сравнительном исследовании переносимости, безопасности и иммуногенности препарата «КовиВак» примут участие 250 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19 — «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и однокомпонентная «Спутник Лайт».