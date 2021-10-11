Джакарта, 11 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Коронавирус обнаружили у 65 спортсменов и официальных лиц на национальной неделе спорта, которая проходит в провинции Папуа, сообщает Kompas.

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Среди заразившихся коронавирусом большинство граждан были спортсмены, официальные лица, тренеры, судьи и журналисты.

Кроме того, большинство случаев заражения коронавирусом выявили у спортсменов из команд по дзюдо и роликовым конькам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус обнаружили у 45 спортсменов и официальных лиц на национальной неделе спорта в Папуа.

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