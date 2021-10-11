Москва, 11 октября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России наблюдается хаотичность ограничений по зрелищным мероприятиям в ряде субъектов, заявила 11 октября общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских.

Дарья Драй ИА REGNUM Концерта нет

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«Где-то вводят систему qr-кодов (ковид-фри мероприятия), но при этом с ограниченным количеством зрителей, противореча тем самым самому принципу ковид-фри мероприятий, когда численность зрителей не должна ограничиваться. Ковид-фри мероприятия — это безопасные мероприятия, с системой контроля зрителей. Однако на практике мы видим отсутствие четкого понимания термина «ковид-фри мероприятие». Все эти хаотичные решения местных властей приводят к тому, что зрители совсем перестают понимать и гадать — состоится в принципе мероприятие или его отменят», — отметила она.

По её словам, единого стандарта ковид-фри мероприятий нет. «Мы, как отрасль, обращались к главному санитарному врачу России с просьбой разработать такой отраслевой регламент, однако он до сих пор отсутствует. При этом сфера организации массовых зрелищных мероприятий сейчас находится в крайне критичном состоянии — ее деятельность практически парализована. Финансовой поддержки отрасль также так и не получила», — добавила Шпигальских.