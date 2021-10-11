Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Новгородской области в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 будет введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан, взаимодействующих по работе с другими людьми. Об этом сообщили 11 октября в пресс-службе правительства региона.

Скриншот с сайта yandex.ru/maps Новгородская область на карте России

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"Это граждане, которые находятся в контакте с людьми: работники сферы торговли, общественного питания, транспорта, ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты, образования, а также предоставляющие персональные услуги населению. Сегодня постановление будет подготовлено», — пояснила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новгородской области Марина Бугаева.

Как сообщалось, эпидемиологическая ситуация в Новгородской области характеризуется как неблагополучная, рост заболеваемости за неделю составил 19,4%. Больных с коронавирусной инфекцией принимают областная инфекционная больница, ЦГКБ, Боровичская ЦРБ, Старорусская ЦРБ, Окуловская ЦРБ, Госпиталь ветеранов воин, Центр медицинской реабилитации и Солецкая ЦРБ.

«Мы наблюдаем лавинообразное увеличение количества поступающих больных, причем это больные в тяжелой форме. Практически все они непривитые. Все пациенты на ИВЛ — непривитые. Мы были вынуждены развернуть все имеющиеся у нас ковидные госпитали: на базе инфекционной больницы, ЦГКБ, Боровичской, Старорусской, Окуловской, Солецкой ЦРБ, госпиталя ветеранов войн, центра медицинской реабилитации. Реанимации переполнены», — заявила министр здравоохранения региона Резеда Ломовцева на заседании областного оперштаба 11 октября.

За минувшие сутки в Новгородской области выявлено 189 новых носителей, 169 человек выздоровели и выписаны, два человека скончались. Общее число жертв ковида в регионе достигло 463 человек.