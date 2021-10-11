Курск, 11 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Курской области 11 октября зарегистрировано 244 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на шесть меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 60 тыс. 197 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 53 тыс. 616 пациентов, в том числе 159 — за последние сутки.

Скончались 1502 человека. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.