Москва, 11 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Идея со штрафами за отказ от вакцинации от COVID-19 противоречит социальному характеру России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Yarregion.ru Вакцинация

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«Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей Конституции», — сказал Песков.

Он напомнил, что самый большой приверженец этого социального характера — это президент РФ Владимир Путин.