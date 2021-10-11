Воронеж, 11 октября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Воронеже с 12 октября во всех школах вводится дистанционное обучение для всех классов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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На дистанционный режим работы переводятся все частные и государственные организации, которые занимаются образовательными программами и программами спортподготовки. Проводить индивидуальные занятия они могут в очной форме. Осенние каникулы в школах Воронежа начнутся 25 октября и продлятся до 3 ноября включительно.

Вузам и профессиональным образовательным организациям рекомендовали с 12 октября проводить в онлайн-формате лекции, практические и лабораторные работы. Дата окончания дистанционной учёбы будет определена позже. Также работодателям Воронежа рекомендовали перевести на дистанционный режим работы или отправить в оплачиваемый отпуск сотрудников, дети которых учатся в начальной школе.

Главы районов могут сам и принимать решение о переходе на дистанционный режим и закрытии школ и классов при превышении эпидпорога.